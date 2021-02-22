Подорож – це те, що завжди хочеться закарбувати, адже існує так багато вдалих локацій для фото. Україна сповнена таких місць, які варто додати у свою галерею світлин.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував для вас добірку Instagram-локацій в Україні, де варто зробити фото під час подорожі.

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Залізничний віадук у Ворохті

Чарівний міст, немов з фільму про Гаррі Поттера. Фото вийдуть неймовірними, але пам'ятайте про безпеку. Якщо мандруєте потягом, то обережно висовуйте телефон з вікна, бо за пів метра стоять залізні стовпи. А туристам, які дивляться на віадук, не варто заходити на залізничний міст та ходити рейками – милуйтеся з найближчого холма.

Лемурійське озеро у Херсоні

Це місце дуже привабливе для інста-туристів – тут ви зможете зробити красиві та унікальні фото. Розташоване Лемурійське озеро неподалік від Херсона, а вода в ньому має характерний рожевий колір. Ідеальне місце для фотосесії на світанку, заході та в будь-який час доби.

Пішохідний міст у Києві

З моста відкривається чудовий краєвид на Дніпро, Поділ, київські схили, а ввечері завдяки кольоровому підсвічуванню він дарує просто неймовірні враження. І взагалі, силует моста можна вважати одним із найбільш упізнаваних в панорамі столиці, і зокрема, в мережі.

Актівський каньйон у Миколаївській області

"Долина диявола", "Малий Крим" – саме так його називають. Каньйон вважається єдиним у Європі, який за геолого-ландшафтними показниками в точності повторює знамениті каньйони Північної Америки. Такий собі Гранд-Каньйон в мініатюрі.

Домініканський собор у Львові

Від одного погляду на це місце – закохуєшся у місто Лева. Цей собор обмилували Instagram-користувачі. Фото біля дверей храму вже стало своєрідним must have серед туристів. Навіть селфі біля Оперного вже не в тренді.

Тараканівський форт на Рівненщині

Це частина оборонної споруди, яка мала виконувати функцію захисту залізничної колії Львів – Київ, але форт знищили й залишилися руїни. Місце красиве та таємниче, проте пересуватися варто обережно, бо можна потрапити у пастку, впавши в глибоку яму.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Окрім цього, модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Вдалих фото!