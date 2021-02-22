Путешествие – это то, что всегда хочется запечатлеть, ведь существует так много удачных локаций для фото. Украина полна таких мест, которые стоит добавить в свою галерею снимков.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил для вас подборку Instagram-локаций в Украине, где стоит сделать фото во время путешествия.

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Железнодорожный виадук в Ворохте

Волшебный мост, словно из фильма о Гарри Поттере. Фото выйдут невероятными, но помните о безопасности. Если путешествуете поездом, то осторожно выдвигайте телефон из окна, потому что за пол метра стоят железные столбы. А туристам, которые смотрят на виадук, не стоит заходить на железнодорожный мост и ходить по рельсам – любуйтесь из ближайшего холма.

Лемурийское озеро в Херсоне

Это место очень привлекательно для инста-туристов – здесь вы сможете сделать красивые и уникальные фото. Расположено Лемурийское озеро неподалеку от Херсона, а вода в нем имеет характерный розовый цвет. Идеальное место для фотосессии на рассвете, закате и в любое время суток.

Пешеходный мост в Киеве

С моста открывается вид на Днепр, Подол, киевские склоны, а вечером благодаря цветной подсветке он дарит просто невероятные впечатления. И вообще, силуэт моста можно считать одним из самых узнаваемых в панораме столицы, и в частности, в сети.

Актовский каньон в Николаевской области

"Долина дьявола", "Малый Крым" – именно так его называют. Каньон считается единственным в Европе, который по геолого-ландшафтным показателям в точности повторяет знаменитые каньоны Северной Америки. Некий Гранд-Каньон в миниатюре.

Доминиканский собор во Львове

От одного взгляда на это место – влюбляешься в город Льва. Этот собор облюбовали Instagram-пользователи. Фото у дверей храма уже стало своеобразным must have среди туристов. Даже селфи возле Оперного уже не в тренде.

Таракановский форт на Ровенщине

Это часть оборонительного сооружения, которое должно было выполнять функцию защиты железнодорожного пути Львов – Киев, но форт уничтожили и остались руины. Место красивое и таинственное, однако передвигаться следует осторожно, так как можно попасть в ловушку, упав в глубокую яму.

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Кроме этого, модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

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Удачных фото!