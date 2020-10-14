Путешествуя, туристы хотят как можно больше сократить бюджет. И сделать это можно – сэкономив на топливе, ведь многие водители и не догадываются, что некоторые из их действий являются лишними и требуют больших затрат.

Travel24 расскажет вам несколько простых методов экономичного вождения.

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Правильно пользуйтесь двигателем

Наиболее экономичные обороты для большинства массовых (бензиновых и дизельных) моторов – 1500-2500 оборотов в минуту. Старайтесь переключать передачи вверх, не раскручивая двигатель выше этого диапазона. Но на подъемах, на полностью загруженной машине и при обгонах вам придется отступать от этого правила.

Выбирайте стратегию маршрута

Стройте свой маршрут таким образом, чтобы избежать стояния в пробках, многочисленных перекрестков и светофоров. Вместо короткого маршрута со рваным ритмом движения лучше проехать чуть больше, но с минимумом остановок и без переключения передач.



Проложите маршрут / UnSplash

Разгоняйтесь энергично

Делать это нужно коротко и в один прием. Каждое ускорение – это дополнительные граммы горючего, и разгон не должен быть затянутым. Дав "газа", переключайте соответственно передачи и сразу добивайтесь скорости, на которой планируете продолжать движение длительное время.

Пользуйтесь качественным топливом

Прежде всего используйте качественный бензин, дизтопливо и газ. Топливо с не сертифицированными примесями сокращает срок службы инжекторов и свечей зажигания, а это – реальные затраты на ремонт.



Выбирайте качественное топливо / agropolit.com

Планируйте движение на несколько метров вперед

Следите за трафиком и дорожной инфраструктурой впереди вас. Нет смысла разгоняться до 4-5 передачи, если через 100 метров вас ждет красный сигнал светофора или перекресток с пробками. Лучше спокойно докатится на место, где все равно придется замедляться. Так же не стоит обгонять, скажем, неторопливый автобус за несколько метров от остановки общественного транспорта: лучше держаться одну-две минуты позади, пока он заедет на остановку, чтобы забрать пассажиров – и таким образом дорога перед вами освободится без дополнительных затрат на это с вашей стороны.