Подорожуючи, туристи хочуть якомога більше скоротити бюджет. І зробити це можна – заощадивши на пальному, адже багато водіїв й не здогадуються, що деякі з їхніх дій є зайвими й потребують більших витрат.

Travel24 розповість вам декілька простих методів економічного водіння.

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Правильно користуйтеся двигуном

Найбільш економічні оберти для більшості масових (бензинових і дизельних) моторів – 1500-2500 обертів у хвилину. Намагайтеся перемикати передачі вгору, не розкручуючи двигун вище цього діапазону. Але на підйомах, на повністю завантаженій машині та при обгонах вам доведеться відступати від цього правила.

Обирайте стратегію маршруту

Будуйте свій маршрут таким чином, щоб уникати стояння у заторах, численних перехресть та світлофорів. Замість короткого маршруту з рваним ритмом руху краще проїхати трохи більше, але з мінімумом зупинок і без перемикання передач.



Прокладіть маршрут / UnSplash

Розганяйтеся енергійно

Робити це потрібно коротко і в один прийом. Кожне прискорення – це додаткові грами пального, і розгін не має бути затягнутим. Давши "газу", перемикайте відповідно передачі й відразу досягайте швидкості, на якій плануєте продовжувати рух тривалий час.

Користуйтеся якісним пальним

Насамперед використовуйте якісний бензин, дизпаливо та газ. Пальне з несертифікованими домішками скорочує термін служби інжекторів і свічок запалювання, а це – реальні витрати на ремонт.



Обирайте якісне пальне / agropolit.com

Плануйте рух на кількасот метрів вперед

Слідкуйте за трафіком і дорожньою інфраструктурою попереду вас. Немає сенсу розганятися до 4-5 передачі, якщо через 100 метрів на вас чекає червоний сигнал світлофора або перехрестя із затором. Краще спокійно підкотитися до місця, де все одно доведеться уповільнюватися. Так само не варто обганяти, скажімо, неквапливий автобус за кількадесят метрів від зупинки громадського транспорту: краще триматись одну-дві хвилини позаду, доки він заїде на зупинку, щоби забрати пасажирів – і таким чином дорога перед вами звільниться без додаткових витрат на це з вашого боку.