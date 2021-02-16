Главную достопримечательность Франции перекрасят из коричневого в золотой цвет. Изменения связаны с проведением Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Проект должен реализоваться уже в 2022 году.

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В течение летних Олимпийских игр Эйфелева башня послужит фоном для триатлона и соревнований по открытому плаванию. Страна считает, что золотой цвет будет ассоциироваться с олимпийским золотом и принесет успех национальной сборной.

Перекрасить башню обойдется в сумму до 50 миллионов евро. На 324 метра высоты конструкции, предварительно, понадобится примерно 60 тонн краски.

Отметим, последний раз цвет Эйфелевой башни меняли в 1968 году, перекрасив ее в так называемый "коричневый – Эйфелевый" цвет, близкий к естественному оттенку бронзы. И после этого, каждые семь лет цвет обновляют, в основном это делают для защиты от агрессивных атмосферных воздействий.

К тому же ее несколько раз перекрашивали в красный, светло-оранжевый и светло-желтый. Кстати, сам Гюстав Эйфель предпочел желто-коричневый цвет.