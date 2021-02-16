Головну пам'ятку Франції перефарбують з коричневого в золотий колір. Зміни пов'язані із проведенням літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.

Проєкт має реалізуватися вже 2022 року.

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Впродовж літніх Олімпійських ігор Ейфелева вежа послужить фоном для тріатлону та змагань з відкритого плавання. Країна вважає, що золотий колір буде асоціюватися з олімпійським золотом і принесе успіх національній збірній.

Перефарбувати вежу обійдеться в суму до 50 мільйонів євро. На 324 метри висоти конструкції, попередньо, знадобиться приблизно 60 тонн фарби.

Відзначимо, востаннє колір Ейфелевої вежі змінювали в 1968 році, перефарбувавши її у так званий "коричневий – Ейфелевий" колір, близький до природного відтінку бронзи. І після цього, кожних сім років колір поновлюють, здебільшого це роблять для захисту від агресивних атмосферних впливів.

До того її кілька разів перефарбовували в червоний, світло-помаранчевий і світло-жовтий. До речі, сам Гюстав Ейфель вважав за краще жовто-коричневий колір.