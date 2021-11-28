Израиль закрывает границы для иностранцев на две недели

В Израиле вечером 27 ноября утвердили новые ограничения, призванные предотвратить распространение нового штамма коронавируса Омикрон. Они запрещают иностранцам въезжать в страну в ближайшие 14 дней.

Новые карантинные правила вступили в силу в ночь на 28 ноября. Они предусматривают дополнительные ограничения для путешественников.

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Израиль закрыл границы для иностранцев

Из-за обнаружения в стране заражений штаммом Омикрон иностранным гражданам запретили въезд в Израиль в ближайшие 14 дней. Путешественники смогут попасть в страну только при наличии специального разрешения правительственной комиссии.

Другие ограничения из-за обнаружения Омикрона

Министры также расширили обязательный карантиндля вакцинированных израильтян, прибывающих из-за границы.. Кроме того, агентству безопасности было разрешено возобновить отслеживание инфицированных людей.

Гражданам Израиля, которые возвращаются из "красных" стран, придется в течение 7 – 14 дней находиться на карантине в определенных государственных отелях. Прекратить самоизоляцию можно будет при условии получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Омикрон в Израиле: что известно