Новые карантинные правила вступили в силу в ночь на 28 ноября. Они предусматривают дополнительные ограничения для путешественников.
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Израиль закрыл границы для иностранцев
Из-за обнаружения в стране заражений штаммом Омикрон иностранным гражданам запретили въезд в Израиль в ближайшие 14 дней. Путешественники смогут попасть в страну только при наличии специального разрешения правительственной комиссии.
Другие ограничения из-за обнаружения Омикрона
- Министры также расширили обязательный карантиндля вакцинированных израильтян, прибывающих из-за границы.. Кроме того, агентству безопасности было разрешено возобновить отслеживание инфицированных людей.
- Гражданам Израиля, которые возвращаются из "красных" стран, придется в течение 7 – 14 дней находиться на карантине в определенных государственных отелях. Прекратить самоизоляцию можно будет при условии получения отрицательного результата теста на коронавирус.
Омикрон в Израиле: что известно
- На днях в Израиле обнаружили новый штамм коронавируса Омикрон, который, вероятно, опаснее всех предыдущих. Около недели назад его зафиксировали в Южной Африке.
- Премьер-министр Нафтали Беннетт 26 ноября заявил, что Израиль находится на грани чрезвычайной ситуации.