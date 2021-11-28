Нові карантинні правила набули чинності у ніч на 28 листопада. Вони передбачають додаткові обмеження для мандрівників.

Читайте також ЄС опублікував рекомендації країнам через поширення нового штаму Омікрон

Ізраїль закрив кордони для іноземців

Через виявлення у країні заражень штамом Омікрон іноземним громадянам заборонили в'їзд до Ізраїлю протягом найближчих 14 днів. Мандрівники зможуть потрапити у країну лише за наявності спеціального дозволу від урядової комісії.

Нагадаємо, Ізраїль знову відкрив кордони для іноземних туристів на початку листопада.

Інші обмеження через виявлення Омікрону

Міністри також розширили обов'язковий карантин для вакцинованих ізраїльтян, які прибувають з-за кордону. Крім того, агентству безпеки дали дозвіл відновити відстеження інфікованих людей.

Громадянам Ізраїлю, які повертаються з "червоних" країн, доведеться протягом 7 – 14 днів перебувати на карантині у визначених державних готелях. Припинити самоізоляцію можна буде за умови отримання негативного результату тесту на коронавірус.

Омікрон в Ізраїлі: що відомо