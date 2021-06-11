Вместе с тем на заседании правительства Израиля было принято продолжение действующих ныне правил выезда из страны. Они будут действовать до 27 июня текущего года.

Читайте также Убежать на выходные: идеальные локации Киевской области для семейной поездки

При этом с 15 июня из списка стран, в которых запрещено вылет из Израиля, исключат Украину, Эфиопию и Турцию. В перечне осталась Россия, где ситуация с распространением коронавируса за последние дни резко ухудшилась.

Кроме того, решено продлить срок действия основных положений авиационных правил до 30 июня, но отменить запрет на проход к пассажирскому терминалу сопутствующих. Будет отменено и требование к авиаперевозчикам по минимальному количеству стоек при регистрации на рейс. Отмечается, что эти изменения вступят в силу с 14 июня.

По данным Worldometer, по состоянию на 11 июня 2021 года в Израиле обнаружено 839 650 случаев заражения коронавирусом, из них 6 428 летальных.

Напомним, 10 июня министр туризма Орит Фаркаш-Коэн сообщила, что, начиная с 1 июля Израиль откроет свои границы для индивидуального туризма. Попасть в страну смогут только путешественники, прошедшие вакцинацию против коронавируса или переболевшие COVID-19.