Водночас на засіданні уряду Ізраїлю було схвалено продовження чинних нині правил виїзду з країни. Вони діятимуть до 27 червня поточного року.

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При цьому з 15 червня зі списку країн, до яких заборонено виліт з Ізраїлю, виключать Україну, Ефіопію і Туреччину. У переліку залишилася Росія, де ситуація з поширенням коронавірусу за останні дні різко погіршилася.

Крім того, вирішено продовжити термін дії основних положень авіаційних правил до 30 червня, але скасувати заборону на прохід до пасажирського термінала супутніх. Буде скасована і вимога до авіаперевізників щодо мінімальної кількості стійок при реєстрації на рейс. Зазначається, що ці зміни набудуть чинності з 14 червня.

За даними Worldometer, станом на 11 червня 2021 року в Ізраїлі виявлено 839 650 випадків зараження коронавірусом, з них 6 428 летальних.

Нагадаємо, 10 червня міністр туризму Оріт Фаркаш-Коєн повідомила, що, починаючи з 1 липня Ізраїль відкриє свої кордони для індивідуального туризму. Потрапити в країну зможуть тільки мандрівники, які пройшли вакцинацію проти коронавірусу або перехворіли на COVID-19.