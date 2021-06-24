Причина изменения даты открытия – распространение "Дельта" штамма коронавируса. Сейчас Израиль имеет целью, прежде всего, защитить своих граждан от варианта Дельта, который бушует во всем мире.

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Разрешение на въезд иностранных граждан в Израиль с туристической целью будет отложено на один месяц (с 1 июля по 1 августа), за исключением контекста групповых туров, – говорится в сообщении.

Кроме того, власти страны усилят контроль за вакцинацией и соблюдением санитарных требований. Тестирование на коронавирус будут проводить без ограничения расходов бюджета, а вакцинацию распространят на людей от 12 лет.

Коронавирус в Израиле

По данным Worldometer, по состоянию на 24 июня 2021 года в Израиле обнаружено 840 307 случаев заражения коронавирусом, из них 6 429 летальных.

23 июня в Израиле зафиксировали новую вспышку COVID-19, где полностью вакцинировано более половины населения.

По словам чиновников, это – индийский штамм, так называемый дельта-вариант.

Отметим, штамм коронавируса Delta, впервые обнаруженный в Индии, становится доминантным вариантом по всему миру. ВОЗ назвала его потенциально самым смертоносным вариантом.

Обратите внимание! В Украине также отреагировали на стремительное распространение мутации индийского штамма, в частности, в Офисе Президента сообщили, что Украина может ограничить въезд и выезд в те страны, где бушует штамм "Дельта".