Израиль открыл свои границы: условия для въезда для Украинской

Правительство Израиля разрешило украинцам въезжать на свою территорию при определенных условиях. Кроме паспортов вакцинации, некоторым придется еще предоставить результаты ПЦР-теста до и после пересечения границы, а еще – отправиться на двухнедельную самоизоляцию.
Границы Израиля открыты официально с 14 июня. Но попасть в страну в статусе туриста оказывается не так уж и просто. Кроме медицинских документов еще надо получить разрешение от компетентных органов.
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Требования для пересечения Израильского границы
Разрешение на въезд в Израиль
Все иностранцы, которые хотят пересечь израильскую границу должны заранее подать заявку на въезд в Израиль. Ее срок действия – 14 дней.
Это можно сделать:
- В Израильском дипломатическом или консульском учреждении по месту жительства;
- В Министерстве иностранных дел.
ПЦР-тест: до и после прилета в Израиль
Въезд в Израиль разрешен только при наличии отрицательного ПЦР-теста, который сделали не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Израиль.
По прибытии в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест. Если зарегистрироваться на него заблаговременно с помощью онлайн формы, то услуга будет стоить 80 израильских шекелей вместо 100 (если делать тест в аэропорту).Обратите внимание! Тесты придется делать до и после прилета даже тем, кто имеет сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении от COVID-19.
Страховой полис
Для получения разрешения на въезд в страну необходим действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.
Медицинская декларация
Декларацию необходимо подать не позднее, чем за 24 часа до рейса. В ней стоит отметить личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле.
Обязательная самоизоляция
Для всех иностранцев ввели 14-дневную самоизоляцию.
Она может составлять 10 дней при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста (если они являются негативными и сделанные в определенные даты).
Исключением являются лица, которые вакцинировались или прошли лечение от COVID-19 в Израиле.
Если нарушить вышеупомянутые условия или досрочно самовольно закончить срок самоизоляции, то следующий въезд в Израиль будет запрещен.Важно! В случае транзита через Израиль пассажиры перед посадкой также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Его надо сделать не позднее, чем за 72 часа до планируемого времени посадки в стране. Обратите внимание, что общее время пересадки не должно превышать 24 часа.