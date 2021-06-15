Границы Израиля открыты официально с 14 июня. Но попасть в страну в статусе туриста оказывается не так уж и просто. Кроме медицинских документов еще надо получить разрешение от компетентных органов.

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Требования для пересечения Израильского границы

Разрешение на въезд в Израиль

Все иностранцы, которые хотят пересечь израильскую границу должны заранее подать заявку на въезд в Израиль. Ее срок действия – 14 дней.

Это можно сделать:

В Израильском дипломатическом или консульском учреждении по месту жительства;

В Министерстве иностранных дел.

ПЦР-тест: до и после прилета в Израиль

Въезд в Израиль разрешен только при наличии отрицательного ПЦР-теста, который сделали не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Израиль.

По прибытии в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест. Если зарегистрироваться на него заблаговременно с помощью онлайн формы, то услуга будет стоить 80 израильских шекелей вместо 100 (если делать тест в аэропорту).

Обратите внимание! Тесты придется делать до и после прилета даже тем, кто имеет сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении от COVID-19.

Страховой полис

Для получения разрешения на въезд в страну необходим действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

Медицинская декларация

Декларацию необходимо подать не позднее, чем за 24 часа до рейса. В ней стоит отметить личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле.

Обязательная самоизоляция

Для всех иностранцев ввели 14-дневную самоизоляцию.

Она может составлять 10 дней при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста (если они являются негативными и сделанные в определенные даты).

Исключением являются лица, которые вакцинировались или прошли лечение от COVID-19 в Израиле.

Если нарушить вышеупомянутые условия или досрочно самовольно закончить срок самоизоляции, то следующий въезд в Израиль будет запрещен.

Важно! В случае транзита через Израиль пассажиры перед посадкой также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Его надо сделать не позднее, чем за 72 часа до планируемого времени посадки в стране. Обратите внимание, что общее время пересадки не должно превышать 24 часа.