Кордони Ізраїлю відкриті офіційно з 14 червня. Але потрапити у державу у статусі туриста виявляється не так вже й просто. Крім медичних документів ще треба отримати дозвіл від компетентних органів.

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Які вимоги для перетину Ізраїльського кордону

Дозвіл на в’їзд в Ізраїль

Усі іноземці, які хочуть перетнути ізраїльський кордон повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю. Її термін дії – 14 діб.

Це можна зробити:

У Ізраїльській дипломатичній або консульській установі за місцем проживання;

У Міністерстві закордонних справ.

ПЛР-тест: до та після прильоту в Ізраїль

В'їзд до Ізраїлю дозволений лише за наявності негативного ПЛР-тесту, який зробили не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Ізраїль.

Після прибуття до Ізраїлю необхідно буде пройти додатковий ПЛР тест. Якщо зареєструватися на нього завчасно за допомогою онлайн форми, то послуга коштуватиме 80 ізраїльських шекелів замість 100 (якщо робити тест в аеропорту).

Зверніть увагу! Тести доведеться робити до та після прильоту навіть тим, хто має сертифікат про вакцинацію або документ про одужання від COVID-19.

Страховий поліс

Для отримання дозволу на в’їзд в країну необхідний чинний медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на COVID-19.

Медична декларація

Декларацію треба подати не пізніше, ніж за 24 години до рейсу. У ній варто зазначити особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.

Обов'язкова самоізоляція

Для усіх іноземців запровадили 14-денну самоізоляцію.

Вона може становити 10 днів за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР тести (якщо вони є негативними та зроблені у визначені дати).

Виключенням є особи, які вакцинувалися або пройшли лікування від COVID-19 в Ізраїлі.

Якщо порушити вищезгадані умови або достроково самовільно закінчити термін самоізоляції, то наступний в'їзд до Ізраїлю такій особі буде заборонений.

Важливо! У випадку транзиту через Ізраїль пасажири мають перед посадкою також надати негативний результат ПЛР-тесту. Його треба зробити не пізніше, ніж за 72 години до планованого часу посадки в країні. Зверніть увагу, що загальний час пересадки не має перевищувати 24 години.