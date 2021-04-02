Австрийская авиакомпания Austrian Airlines запускает новый маршрут из Вены в Запорожье.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю туда и обратно, начиная с 17 мая.

Читайте также: Госавиаслужба предоставила SkyUp и МАУ права на 5 новых маршрутов: куда летать

Из Вены в Запорожье (OS 679) в 10:35 (по местному времени)

Из Запорожья в Вену (OS 680) в 14:30

В течение лета компания планирует увеличить частоту на указанном сообщении в ежедневной.

Мы, Lufthansa Group, верим в восстановление украинского авиационного рынка и поэтому продолжаем инвестировать в Украину. С огромным удовольствием для своей команды и для меня лично, мы объявляем сегодня, в день 30-летия Lufthansa Group в Украине, об открытии сообщения между Запорожьем и Веной начиная с 17 мая,

– прокомментировал генеральный директор отдела продаж в Украине, Армении, Белоруссии, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что Киев, Львов и Одесса также включены в программу полетов Austrian Airlines.

"Рад, что одна из ведущих европейских авиакомпаний Austrian Airlines, которая является частью концерна Lufthansa открывает новый рейс в Запорожье. Киев, Львов и Одесса уже также включены в программу", – заявил Криклий.