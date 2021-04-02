Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines запускає новий маршрут з Відня до Запоріжжя.

Рейси будуть виконуватися три рази на тиждень туди і назад, починаючи з 17 травня.

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З Відня до Запоріжжя (OS 679) о 10:35 (за місцевим часом)

Із Запоріжжя до Відня (OS 680) о 14:30

Протягом літа компанія планує збільшити частоту на зазначеному повідомленні до щоденної.

Ми, Lufthansa Group, віримо у відновлення українського авіаційного ринку і тому продовжуємо інвестувати в Україну. З величезним задоволенням для своєї команди та для мене особисто, ми оголошуємо сьогодні, в день 30-річчя Lufthansa Group в Україні, про відкриття сполучення між Запоріжжям та Віднем починаючи з 17 травня,

– прокоментував генеральний директор відділу продажів в Україні, Вірменії, Білорусії, Грузії, Азербайджані та Туркменістані Рене Койнзак.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що Київ, Львів і Одеса також включені в програму польотів Austrian Airlines.

"Радий, що одна з провідних європейських авіакомпаній Austrian Airlines, яка є частиною концерну Lufthansa, відкриває новий рейс до Запоріжжя. Київ, Львів і Одеса вже також включені в програму", – заявив Криклій.