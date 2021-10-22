Из Киева в Париж за 30 евро: испанский лоукостер Vueling анонсировал новый рейс

Совершить путешествие во Францию мечтает каждый турист, в частности украинский. Что ж, теперь сделать это еще легче – испанский лоукостер Vueling анонсировал новый рейс.

Авиаперевозчик будет осуществлять полеты из Киева в Париж. Запуск этого рейса стал возможным после подписания соглашения об "открытом небе".

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Лоукостер Vueling запускает рейсы из Киева в Париж

Первый рейс запланирован уже на 5 декабря.

Прямые рейсы между столицами будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям, однако в конце декабря будут выполнены по одному рейсу в пятницу и субботу.

Для полетов Vueling будут использовать аэропорт Борисполь в Киеве и Орли в Париже, который расположен к центру французской столицы всего в 15 километрах.

Расписание рейсов

Париж 6:55 – Киев 11:05

Киев 12:10 – Париж 14:35

Стоимость авиабилетов

Улететь из Киева в Париж можно будет от 30 евро в одну сторону.

Базовый тариф Basic предусматривает бесплатную перевозку двух единиц ручной клади: маленькой сумочки / рюкзака размером 40х30х20 сантиметров и стандартного чемодана размером 55х40х20 сантиметров и весом до 10 килограммов.

Забронировать дешевые билеты можно на официальном сайте Vueling. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа аvia.lowcost.ua, skyscanner или kiwi.

Условия въезда во Францию

С 11 октября Франция переместила Украину с "зеленой" зоны в "оранжевую", ужесточив условия въезда для украинцев.

Страну имеют право посещать граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации.

Вакцины, одобренные Францией

Pfizer / Comirnaty

Moderna

AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield

Jansen / Johnson & Johnson

С момента получения последней дозы должно пройти 7 дней и 28, если Johnson & Johnson.

Если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию ​​только при условии предъявления документа, подтверждающего "крайнюю необходимость" въезда во Францию, а также при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа или теста на антиген, сделанного не ранее, чем за 48 часов до въезда.

Невакцинированным также придется пройти тест на антиген в аэропорту Франции по прибытии и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.