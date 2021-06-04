Она спустилась за 15 метров до вершины из-за того, что одному из гидов стало плохо. Историю о своем восхождении она опубликовала на личной странице в Facebook, но впоследствии удалила.

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"Высота 8780 метров, я вижу цель, но мой гид Калдин говорит, что ему плохо и он не может идти. Дава, мой второй шерп, говорит, чтобы я шла за ним, а Калдина оставить здесь. Я в отчаянии оставляю Калдина и иду за Давой ... Дава быстро пошел вперед, я его не догнала ... Он уже на вершине, а я еще копаюсь между веревками и людьми ... ", - рассказала женщина.

Вот-вот вершина, метров 10-15 до вершины и я делаю фото Дави, себя и понимаю, что Калдин там один ... Я начала самостоятельно спускаться, Дава остался наверху .…

– передает Ивано-Франковское СМИ пост Кристины Мохнацкого.

Альпинистка также написала, что несмотря на все считает, что же поднялась на вершину.

Калдин говорит: "Давай пиши все как есть ... Как было ... Что со мной случилось, что через меня такое произошло!" Я ждала, потому что хотела видеть, что будет происходить дальше ... Для меня вершина есть! Я была на вершине мира! Я горжусь тем, что я все прошла пешком! Зачтут мне вершину? Мне это не главное! Я там была ...,

– написала Мохнацкая .

Что известно о ситуации

В марте преподаватель географии из Ивано-Франковска Кристина Мохнацкая установила национальный рекорд – поднялась на самый высокий вулкан мира за 19 часов. А после этого она решилась подняться на Эверест.

О выходе на высочайшую вершину мира в понедельник, 1 июня, сообщили на странице Университета Короля Данила, в котором альпинистка преподает. Но после этого часть альпинистов, также в это время были в лагере в Гималаях, заявили, что на самом деле Кристина Мохнацкого не смогла подняться на Эверест.