Вона спустилася за 15 метрів до вершини через те, що одному з гідів стало погано. Історію про своє сходження вона опублікувала на особистій сторінці у Facebook, але згодом видалила.

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"Висота 8780 м, я бачу ціль, але мій гід Калдін каже, що йому погано і він не може йти. Дава, мій другий шерп, каже, щоб я йшла за ним, а Калдіна лишити тут. Я у відчаї залишаю Калдіна і йду за Давою… Дава швидко пішов вперед, я його не наздогнала… Він вже на вершині, а я ще порпаюся між мотузками і людьми…", – розповіла жінка.

Ось-ось вершина, метрів 10-15 до вершини і я роблю фото Дави, себе і розумію, що Калдін там один… Я почала самотужки спускатися, Дава залишився на верху….

– передає івано-франківське ЗМІ пост Христини Мохнацької.

Альпіністка також написала, що попри все вважає, що таки піднялася на вершину.

Калдін каже: "Давай пиши все як є… Як було… Що зі мною сталося, що через мене таке відбулося!" Я чекала, бо хотіла бачити, що буде відбуватися далі... Для мене вершина є! Я була на вершині світу! Я пишаюся тим, що я все пройшла пішки! Чи зарахують мені вершину? Мені це не головне! Я там була…,

– написала Мохнацька.

Що відомо про ситуацію

У березні викладачка географії з Івано-Франківська Христина Мохнацька встановила національний рекорд – піднялася на найвищий вулкан світу за 19 годин. А після цього вона наважилася піднятися на Еверест.

Про вихід на найвищу вершину світу у понеділок, 1 червня, повідомили на сторінці Університету Короля Данила, в якому альпіністка викладає. Але після цього частина альпіністів, які також у цей час були у таборі в Гімалаях, заявили, що насправді Христина Мохнацька не змогла піднятися на Еверест.