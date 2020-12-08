Разъяренный после ссоры со своей женой, итальянец попал в заголовки новостей, пройдя 450 миль, чтобы остыть, прежде чем его задержала полиция.

Стартовал мужчина из провинции Комо, что на севере Италии. Об этом информирует BBC.

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Как сообщается, 48-летнему мужчине, который прошел недельную прогулку, нужно было успокоить свой гнев после ссоры с женой. Пара живет на крайнем севере Италии, на швейцарской границе, в Комо, а он прошел путь до Фано, городка в 280 милях к югу, на побережье Адриатики.

Если бы полиция не остановила мужчину, кто знает сколько еще бы он прошел. Полиция задержала его в 2 часа ночи за нарушение правил комендантского часа в стране. Сначала они не верили, что он сумел забрести так далеко, однако, проверив его имя, обнаружили, что жена сообщила об исчезновении еще неделю назад.

Я пришел сюда пешком, я не пользовался транспортом, – сообщил он полиции.

Жене мужа позвонили и она сразу приехала в Фано. Не стал ли штраф в 400 евро причиной для новой ссоры – неизвестно.

В сети итальянца прозвали "Форрест Гамп" – в честь героя Тома Хэнкса в фильме 1994 года, где главный герой пробег по территории США тысячи миль.