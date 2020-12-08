Розлючений після сварки зі своєю дружиною, італієць потрапив у заголовки новин, пройшовши 450 миль, щоб охолонути, перш ніж його затримала поліція.

Стартував чоловік з провінції Комо, що на півночі Італії. Про це інформує BBC.

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Як повідомляється, 48-річному чоловікові, який пройшов тижневу прогулянку, потрібно було заспокоїти свій гнів після сварки з дружиною. Пара живе на крайній півночі Італії, на швейцарському кордоні, в Комо, а він пройшов шлях до Фано, містечка за 280 миль на південь, на узбережжі Адріатики.

Якби поліція не зупинила чоловіка, хтозна скільки ще б він пройшов. Поліція затримала його о 2 годині ночі за порушення правил комендантської години в країні. Спершу вони не вірили, що він зумів забрести так далеко, однак, перевіривши його ім'я, виявили, що дружина повідомила про зникнення ще тиждень тому.

Я прийшов сюди пішки, я не користувався транспортом, – повідомив він поліції.

Дружині чоловіка зателефонували й вона одразу приїхала у Фано. Чи не став штраф в 400 євро причиною для нової сварки – невідомо.

У мережі італійця прозвали "Форрест Гамп" – на честь героя Тома Хенкса у фільмі 1994 року, де головний герой пробіг територією США тисячі миль.