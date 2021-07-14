Италия запретила большим круизным лайнерам заходить в центр Венеции после угрозы ЮНЕСКО

Правительство Италии запретило круизным суднам заходить в исторический центр Венеции. Решение начнет действовать с 1 августа 2021 года.

Власти приняли такое решение из-за угроз ЮНЕСКО внести Венецию в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения, если Италия навсегда не запретит круизным суднам заходить в этот объект всемирного наследия. Теперь лайнеры не смогут проплывать рядом с площадью Сан-Марко.

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Запрет коснется суден весом более 25 000 тонн. Только малые пассажирские паромы и грузовые судна смогут пользоваться каналом Джудекка для входа в исторический центр Венеции.

Круизные лайнеры перенаправят в промышленный порт Маргера. Власти сообщили, что это временное решение, ведь в конце июня было опубликовано тендер на строительство терминала, оборудованного для приема суден весом более 40 000 тонн.

Принятый сегодня указ представляет собой важный шаг по защите Венецианской лагуны, – заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Согласно заявлению его офиса, работникам и компаниям, пострадавшим от изменений, будет выплачена компенсация.

Напоминается, что в начале июня активисты выступили против возвращения круизных лайнеров после того, как одно из суден заплыло в город, несмотря на объявление правительства о запрете кораблей, вызванным карантином.

Отметим, ранее в Италии, на острове Сицилия, произошло еще одно извержение спящего вулкана Этна. Это уже 18 раз за последние полтора месяца.