Италия планирует усилить карантинные ограничения: что изменится

24 ноября 2021 , 17:51
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Источник:

Corriere della Sera

Итальянское правительство готовит постановление о введении более жестких карантинных ограничений. Они будут относиться к тем, кто не прошел полный курс вакцинации от COVID.

Также документ содержит пункт о сокращении срока действия COVID-сертификата. Если раньше он действовал в течение 12 месяцев, то теперь власти страны хотят сократить до 9.

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Италия планирует усилить карантинные ограничения: что изменится

Так, страна планирует ограничить людей без "зеленых пропусков". То есть те, кто не получил прививки, не смогут попасть в ряд заведений.

По предварительной информации, вход будет запрещен в рестораны, бары, кинотеатры, театры, спортзалы, различные развлекательные заведения и на горнолыжные курорты. Отмечается, что такие лица не могут даже остаться в отеле.

Планируется, что "локдаун для непривитых" начнется либо с 29 ноября, либо с 6 декабря. О том, будут ли действовать нововведения сразу по всей стране, или сначала только в регионах с высокими показателями заболеваемости – пока неизвестно.

Таким образом, правительство Италии надеется избежать общего закрытия многих заведений, как во время предыдущих волн пандемии.

COVID-19 в Италии: последние данные

  • По данным Worldometer, по состоянию на 24 ноября 2021 года в Италии выявлено 4 942 135 случаев заражения коронавирусом;
  • К сожалению, из них 133 330 летальных;
  • В то же время 4 654 295 человек побороли болезнь.
Автор: Марта Касіянчук