Власти надеются обустроить здесь музей, хостел и коктейль-бар. Но на острове нет света и проточной воды, а это усложняет реализацию этой идеи.
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Что известно про Санто-Стефано
К крошечному острову, расположенному в Санто-Стефано, могут добраться только аквалангисты или рыбалки. Он окружен обломками разбитых кораблей времен Второй мировой войны.
Тюрьма в Санто-Стефано / Фото The Sun
Экскурсии по территории бывшей тюрьмы проводят. Но она имеет продолжительность лишь 40 минут и проходит только при благоприятных погодных условиях и отсутствии морской бури.
Внутренний дворик тюрьмы / Фото The Sun
Территорию планируют обустроить в музей под открытым небом, коктейль-бар и 30 номеров в хостеле для туристов. Реконструкция будет стоить 70 миллионов евро. Ее надеются реализовать до 2025 года. В планах местных властей сделать объект привлекательным для туристов круглый год, а не только в высокий сезон.
Вид на территорию тюрьмы / Фото The Sun
Какая история у этого места
- Тюрьму Санто-Стефано активно использовали с приходом фашистской власти с 1930-х годов. Убежать отсюда тоже удалось единицам.
- В 1950-х ее немного осовременили и очеловечила. Здесь построили кинотеатр и футбольное поле, пекарню и даже несколько магазинов, где использовали собственную валюту.
- В конце концов тюрьму закрыли и оставили в 1965 году.
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