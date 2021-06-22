Власти надеются обустроить здесь музей, хостел и коктейль-бар. Но на острове нет света и проточной воды, а это усложняет реализацию этой идеи.

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Что известно про Санто-Стефано

К крошечному острову, расположенному в Санто-Стефано, могут добраться только аквалангисты или рыбалки. Он окружен обломками разбитых кораблей времен Второй мировой войны.



Тюрьма в Санто-Стефано / Фото The Sun

Экскурсии по территории бывшей тюрьмы проводят. Но она имеет продолжительность лишь 40 минут и проходит только при благоприятных погодных условиях и отсутствии морской бури.



Внутренний дворик тюрьмы / Фото The Sun

Территорию планируют обустроить в музей под открытым небом, коктейль-бар и 30 номеров в хостеле для туристов. Реконструкция будет стоить 70 миллионов евро. Ее надеются реализовать до 2025 года. В планах местных властей сделать объект привлекательным для туристов круглый год, а не только в высокий сезон.



Вид на территорию тюрьмы / Фото The Sun

Какая история у этого места

Тюрьму Санто-Стефано активно использовали с приходом фашистской власти с 1930-х годов. Убежать отсюда тоже удалось единицам.

В 1950-х ее немного осовременили и очеловечила. Здесь построили кинотеатр и футбольное поле, пекарню и даже несколько магазинов, где использовали собственную валюту.

В конце концов тюрьму закрыли и оставили в 1965 году.

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