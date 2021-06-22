Влада сподівається облаштувати тут музей, хостел та коктейль-бар. Але на острові немає світла та проточної води, а це ускладнює реалізацію цієї ідеї.

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Що відомо про Санто-Стефано

До крихітного острова, розташованого в Санто-Стефано, можуть дістатися лише аквалангісти або рибалки. Він оточений уламками розтрощених кораблів часів Другої світової війни.



В'язниця у Санто-Стефано / Фото The Sun

Екскурсії по території колишньої в'язниці проводять. Але вони тривають лише 40 хвилин та відбуваються лише за сприятливих погодних умов та відсутності морської бурі.



Внутрішній дворик в'язниці / Фото The Sun

Територію планують облаштувати у музей просто неба, коктейль-бар та 30 номерів у хостелі для туристів. Реконструкція коштуватиме 70 мільйонів євро. Її сподіваються реалізувати до 2025 року. В планах місцевої влади зробити об'єкт привабливим для туристів цілий рік, а не тільки у високий сезон.



Вид на територію в'язниці / Фото The Sun

Яка історія цього місця

В'язницю Санто-Стефано активно використовували з приходом фашистської влади з 1930-их років. Втекти звідси теж вдалось одиницям.

У 1950-их її трохи осучаснили та олюднили. Тут побудували кінотеатр та футбольне поле, пекарню та навіть кілька магазинів, де використовували власну валюту.

Врешті-решт в’язницю закрили та залишили в 1965 році.

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