Львов известен своей архитектурой, старинными площадями и улочками, но не менее интересен он и внутри своих исторических зданий. Фрески, скульптуры, росписи, мозаики и декоративные элементы здесь могут рассказать о прошлом не хуже, чем экскурсия. Именно на такие детали обратил внимание автор страницы the_arhitektura, который опубликовал подборку из пяти львовских локаций, где стоит повнимательнее присмотреться к тому, что находится над головой и вокруг.

Церковь святого Андрея

Церковь святого Андрея, которую раньше называли Бернардинским костелом, является одним из самых известных исторических сооружений Львова. Ее история берет начало еще в XV веке, когда на этом месте стоял деревянный монастырь. Современный храм начали строить в 1600 году, а работы продолжались до 1630-х годов.

Сегодня внимание здесь привлекает не только само здание, но и целый архитектурный комплекс. В него входят монастырские кельи, оборонительные стены, башня-колокольня, ротонда с колодцем и колонна святого Яна из Дукли. Внутри храма можно увидеть деревянные резные алтари и росписи сводов, которые создают особую атмосферу.

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Как выглядит церковь святого Андрея во Львове: смотреть видео

Интересной деталью является 38-метровая башня, на которой в XVIII веке установили часы. Некоторое время она была главными городскими часами Львова. А неподалеку сохранился колодец XVII века, над которым в 1761 году построили ротонду.

Часовня Боимов

Часовня Боимов – одна из самых необычных достопримечательностей центральной части Львова. Ее построили как семейную усыпальницу богатой семьи Боимов в начале XVII века. Строительство начал Георгий Боим, а завершением и отделкой часовни занимался его сын Павел.

Фасад сооружения привлекает внимание большим количеством скульптурных деталей. На нем можно увидеть апостолов, пророков и сцены Страстей Христовых. Над часовней расположена скульптура скорбящего Христа, а вся композиция создает впечатление очень насыщенного каменного повествования.

Часовня Боимов изнутри: смотреть видео

Не менее интересен и интерьер. Здесь сохранились ренессансный алтарь, сцены "Тайной вечери" и "Омовения ног", деревянные элементы, выполненные в технике интарсии и инкрустации. Особенность пространства также заключается в необычных архитектурных решениях, благодаря которым часовня кажется выше, чем есть на самом деле.

Армянский собор

Армянский собор Успения Пресвятой Богородицы открывает еще одну важную страницу истории Львова. Армяне поселились в городе еще во второй половине XIII века, а в XV веке здесь сформировался армянский квартал.

Сам храм был построен в 1363 – 1370 годах. Впоследствии вокруг собора сформировался целый архитектурный ансамбль. Здесь появились арочная галерея, колокольня, монастырь, дворец архиепископов и другие сооружения.

Сам собор имеет массивные каменные стены, толщина которых достигает 140 сантиметров. Его купол держится на полых ребрах, сделанных из так называемых "голосников" – обмазанных кувшинов. Отдельного внимания заслуживает внутреннее убранство храма. Яркие росписи, орнаменты и мозаика придают ему особую атмосферу.

Как выглядит Армянский собор Успения Пресвятой Богородицы: смотреть видео

В советский период собор закрыли, а его помещения использовали как фондовое хранилище. В 2000 году храм вернули армянской религиозной общине, а в 2001 году здесь снова начали проводить богослужения.

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, известный как бывший костел иезуитов, расположен в самом центре Львова. В свое время эта территория была окраиной города, а храм стоял рядом с городскими стенами. Его освятили в 1630 году, и он стал первым барочным сооружением Львова.

При храме действовала иезуитская коллегия, где учились, в частности, Богдан Хмельницкий и князь Ярема Вишневецкий. В XVIII веке ансамбль дополняла башня-колокольня, которая была самой высокой во Львове и даже превосходила по высоте городскую ратушу. Внутреннее пространство храма стоит рассмотреть подробнее.

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла / фото Lviv Travel

Стены и потолок украшены фресками с библейскими сюжетами, сценами из жизни святых Петра и Павла и изображениями тогочасного Львова. Росписи выполнили моравские мастера Франциск и Себастьян Экштайны. В храме также можно увидеть знаменитое распятие, которое из-за темной породы дерева в свое время называли "Черным Христом".

После Второй мировой войны иезуиты покинули Львов, а храм на протяжении десятилетий не использовался по первоначальному назначению. В советское время здесь хранились миллионы книг Львовской научной библиотеки. В 2011 году храм вновь открыли и освятили, после чего он получил статус гарнизонного.

Львовский оперный театр

Львовский оперный театр – одно из самых узнаваемых зданий города. Он был построен в 1901 году по проекту архитектора Зигмунта Горголевского. Здание выполнено в стиле неоренессанса, а его фасад сочетает в себе большое количество скульптурных и архитектурных деталей. На фасаде можно увидеть колонны, балюстрады, ниши и аллегорические скульптуры.

Над главным карнизом расположены статуи восьми муз, а композицию завершает триада крылатых бронзовых фигур: Гения драмы и комедии, трагедии и Славы. Над оформлением театра работали известные львовские художники, в частности Антоний Попель, Тадеуш Баронч и Петр Вийтович.

Львовский оперный театр изнутри / фото Canva

Не менее роскошно и внутреннее пространство театра. Здесь использованы позолота, разноцветный мрамор, декоративные росписи и скульптура. Зрительный зал имеет форму лиры и может вместить более тысячи человек.

Его украшением является декоративная занавес "Парнас" работы Генрика Семирадского, созданная в 1900 году. Помимо архитектурной красоты, театр известен превосходной акустикой и до сих пор остается одним из главных культурных центров Львова.