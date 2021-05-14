Министерка промышленности, торговли и туризма страны Рейес Марото прогнозирует, что ослабление рекомендаций может произойти до 20 мая, облегчая иностранным туристам из третьих стран транзит в Испанию через США или Великобританию. Об этом она заявила во время презентации кампании "Вы заслуживаете Испании".

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Кампания направлена на укрепление позиций Испании как первого места для отдыха.

Во время презентации она также напомнила, что в июне будут запущены COVID-паспорта для облегчения путешествий в условиях пандемии коронавируса. По ее словам, документ упростит пересечение границ в ЕС.

Испания очень скоро готова снова открыться миру и приветствовать всех тех, кто хочет провести идеальный отпуск после худшего года нашей жизни, – добавила Марото.

Сейчас же в Испании действуют ограничения на въезд туристов, которые не являются гражданами ЕС.

По данным Worldometer, по состоянию на 14 мая 2021 года в Испании обнаружено 3 598 452 случаи заражения коронавирусом, из них 79 281 летальных.

Отметим, ранее министр туризма страны Фернандо Вальдес заявил, что Испания готовится к открытию для иностранных туристов с июня. Однако перед этим власти запустят пилотный проект.