В Исландии в небе заметили перламутровые облака – уникальное явление, которое понравилось пользователям социальной сети.

Источник: Instagram-аккаунт блогера Хордира Кристлифсона

Этот редкий оптический феномен, обусловленный дифракцией света на частицах водяного пара – перламутровые облака, при котором тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета.

Читайте также: Что будет с путешествиями в 2021 году: прогнозы от авторитетных иностранных СМИ

Подписчикам блогера понравилось это явление и они писали свое восхищение в комментариях.

"Это вообще реально?", "Отлично", "Что-то невозможное", "Фантастика!", "Настоящая красота",

– писали пользователи.

А в Новой Зеландии начали масштабную промо-кампанию, которая призывает туристов отказаться от "Путешествий под социальным влиянием". Людей просят не следовать примеру инфлюенсерив, создавая тысячи одинаковых фотографий в тех же локациях, и побуждают открывать для себя что-то новое.