В Новой Зеландии началась масштабная промо-кампания, призывающая туристов отказаться от "Путешествий под социальным влиянием". Людей просят не наследовать инфлюенсеров, создавая тысячи одинаковых фотографий в тех же локациях, и побуждают открывать для себя что-то новое.

Источник: "The Guardian"

Для кампании под названием "Сделай что-то новое" (#DoSomethingNewNZ) отсняли серию смешных видеороликов.

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В этих коротких видео снялся комик Томас Сэйнсбери, который играет роль рейнджера с "Отряда социального наблюдения" (S.O.S. – Social Observation Squad). Он снова и снова "ловит на горячем" туристов, которые делают шаблонные фото в одних и тех же локациях, как лавандовые поля или скалы над каньоном.

В ролике волонтер задерживает пару, которая позирует с раскинутыми руками на популярной туристической точке Ройс Пик.

Мы это все уже видели, – объясняет рейнджер "задержанным", и отвозит их в другие, менее "заезженные" места.

Хотя некоторых и не удается поймать: когда рейнджер приезжает на место "фото преступления" поздно, и по горячим следам находит в сети снимок в стиле Follow me, он почти отчаивается.

"Это иногда бывает очень трудно, вы знаете...", – делится он своими переживаниями на камеру. – "Ведь можно сделать так много нешаблонных замечательных фото"...

Что известно о кампании "Сделай что-то новое"

Ее запустила организация Tourism New Zealand, которая занимается продвижением Новой Зеландии как туристического направления по всему миру, а с началом пандемии – также и продвижением туризма.

Цель кампании – показать туристам и инфлюенсерам, что в стране можно сделать и увидеть гораздо больше, чем нам показывают в социальных сетях.

Также в видео в ненавязчивой форме идет речь и об опасности, которой часто себя подвергают туристы для эффектного кадра. Речь идет, например, о фото среди автострады.

Не путешествуйте под социальным влиянием!, – призывает рейнджер.

Найдет ли этот призыв из Новой Зеландии отклик в сердцах туристов, – покажет время.