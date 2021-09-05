В Ирландии делают горные тропинки из овечьей шерсти

В ирландском графстве Литрим группа волонтеров позаимствовала идею Римской империи, чтобы защитить от разрушения популярный горный маршрут. Они используют овечью шерсть для создания пешеходной тропы вдоль чувствительной зоны нагорья.

Материал для тропы добровольцы получают от овец, которые пасутся на соседних холмах. Шерсть животных не нуждается в какой-либо обработке и ее можно сразу выкладывать в дорожку.

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Проблема ползучести троп

По словам офицера по отдыху в сельской местности Литрима Брайана Феннелла, этот проект является отличным способом противодействовать феномену ползучести троп.

Дело в том, что местность в горах очень неустойчива, и чтобы избежать грязи на своем пути, пешеходы часто выходят за пределы тропы и невольно вредят растительности, которая защищает торфяник под ними.

Сейчас, говорит офицер, эта проблема стала особенно актуальной, поскольку за последние годы ходьба в Ирландии стала популярным видом спорта.

Использование овечьей шерсти

Как-то Феннелл узнал, что в Шотландии овечью шерсть используют уже в течение 30 лет как барьер между мягким торфяником и каменной поверхностью пешеходных троп. Этот метод более экологичен, чем пластиковая мембрана, и более надежен, чем дерево, которое со временем гниет.

На самом деле это очень старая техника, которая использовалась в Римской империи, когда они строили дороги на водно-заболоченных землях по всей Европе,

– рассказывает Феннелл.

Так почему бы не воспользоваться ею здесь, в Литриме, подумал он. Его замысел поддержала группа экодобровольцев Mountain Meitheal, которые занимаются проектами по сохранению и восстановлению горных и лесных дорожек.

Волонтеры, которые прокладывают тропу из шерсти / Фото Брайана Феннелла

Создание горных троп

Теперь примерно 20 волонтеров собираются каждые 2 недели, чтобы проложить 120 метров пешеходного пути вблизи поселка Манорхамилтон. Работа довольно трудоемкая, поскольку добровольцы не используют тяжелую технику. Единственными инструментами являются лопаты, тачки и руки людей. Именно поэтому за раз они могут проложить всего 10 метров тропы.



Шерсть кладется под четыре слоя камней / Фото Брайана Феннелла

Процесс предполагает выкладывание одной прослойки шерсти, которую покрывают четырьмя слоями камня. Последним штрихом является известняковая крошка, которая гармонично сливается с местным ландшафтом.



Всю работу волонтеры выполняют вручную / Фото Брайана Феннелла

Работа очень благодарная, особенно когда пешеходы ходят и видят, что вы делаете, и вы получаете положительные отзывы,

– говорит один из волонтеров.

Новости об их важной миссии распространились по всей стране. И теперь к ним обращаются люди из других регионов Ирландии с просьбой помочь проложить такую же тропу в их местности. Конечно, волонтеры охотно соглашаются.



За один раз добровольцы могут проложить 10 метров тропы / Фото Брайана Феннелла