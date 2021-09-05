Матеріал для тропи добровольці отримують від овець, які пасуться на сусідніх пагорбах. Шерсть тварин не потребує будь-якої обробки і її можна відразу викладати у доріжку.
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Проблема повзучості стежок
- За словами офіцера з питань відпочинку у сільській місцевості Літріма Брайана Феннелла, цей проєкт є чудовим способом протидіяти феномену повзучості стежок.
- Річ у тім, що місцевість в горах дуже нестійка, і щоб уникнути болота на своєму шляху, пішоходи часто виступають за межі стежки та мимоволі шкодять рослинності, яка захищає торфовище під ними.
- Зараз, каже офіцер, ця проблема стала особливо актуальною, оскільки за останні роки ходьба в Ірландії стала популярним видом спорту.
Використання овечої шерсті
Якось Феннелл дізнався, що в Шотландії овечу шерсть використовують вже протягом 30 років як бар'єр між м'яким торфовищем і кам'яною поверхнею пішохідних стежок. Цей метод є більш екологічний, ніж пластикова мембрана та надійніший, ніж дерево, яке з часом гниє.
Насправді це дуже стара техніка, яка використовувалась у Римській імперії, коли вони будували дороги на водно-заболочених землях по всій Європі,
– розповідає Феннелл.
То чому б не скористатися нею тут у Літрімі, подумав він. Його задум підтримала група екодобровольців Mountain Meitheal, які займаються проєктами по збереженню та відновленню гірських та лісових доріжок.
Волонтери, які прокладають стежку з вовни / Фото Брайана Феннелла
Побудова гірських стежок
Тепер приблизно 20 волонтерів збираються кожні 2 тижні, щоб прокласти 120 метрів пішохідного шляху поблизу селища Манорхамілтон. Робота є доволі трудомісткою, оскільки добровольці не використовують важкої техніки. Єдиними інструментами є лопати, тачки і руки людей. Саме тому за раз вони можуть прокласти всього 10 метрів стежки.
Вовна кладеться під чотири прошарки каміння / Фото Брайана Феннелла
Процес передбачає викладання одного прошарку шерсті, який покривають чотирма шарами каменю. Останнім штрихом є вапнякова крихта, яка гармонійно зливається з місцевим ландшафтом.
Усю роботу волонтери виконують вручну / Фото Брайана Феннелла
Робота дуже вдячна, особливо коли пішоходи ходять і бачать, що ти робиш, і ти отримуєш позитивні відгуки,
– каже один з волонтерів.
Слава про їхню важливу місію поширилися по всій країні. І тепер до них звертаються люди з інших регіонів Ірландії з проханням допомогти прокласти таку саму стежку в їхній місцевості. Звичайно, волонтери залюбки погоджуються.
За один раз добровольці можуть прокласти 10 метрів стежки / Фото Брайана Феннелла