Материал для тропы добровольцы получают от овец, которые пасутся на соседних холмах. Шерсть животных не нуждается в какой-либо обработке и ее можно сразу выкладывать в дорожку.

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Проблема ползучести троп

По словам офицера по отдыху в сельской местности Литрима Брайана Феннелла, этот проект является отличным способом противодействовать феномену ползучести троп.

Дело в том, что местность в горах очень неустойчива, и чтобы избежать грязи на своем пути, пешеходы часто выходят за пределы тропы и невольно вредят растительности, которая защищает торфяник под ними.

Сейчас, говорит офицер, эта проблема стала особенно актуальной, поскольку за последние годы ходьба в Ирландии стала популярным видом спорта.

Использование овечьей шерсти

Как-то Феннелл узнал, что в Шотландии овечью шерсть используют уже в течение 30 лет как барьер между мягким торфяником и каменной поверхностью пешеходных троп. Этот метод более экологичен, чем пластиковая мембрана, и более надежен, чем дерево, которое со временем гниет.

На самом деле это очень старая техника, которая использовалась в Римской империи, когда они строили дороги на водно-заболоченных землях по всей Европе,

– рассказывает Феннелл.

Так почему бы не воспользоваться ею здесь, в Литриме, подумал он. Его замысел поддержала группа экодобровольцев Mountain Meitheal, которые занимаются проектами по сохранению и восстановлению горных и лесных дорожек.

Волонтеры, которые прокладывают тропу из шерсти / Фото Брайана Феннелла

Создание горных троп

Теперь примерно 20 волонтеров собираются каждые 2 недели, чтобы проложить 120 метров пешеходного пути вблизи поселка Манорхамилтон. Работа довольно трудоемкая, поскольку добровольцы не используют тяжелую технику. Единственными инструментами являются лопаты, тачки и руки людей. Именно поэтому за раз они могут проложить всего 10 метров тропы.



Шерсть кладется под четыре слоя камней / Фото Брайана Феннелла

Процесс предполагает выкладывание одной прослойки шерсти, которую покрывают четырьмя слоями камня. Последним штрихом является известняковая крошка, которая гармонично сливается с местным ландшафтом.



Всю работу волонтеры выполняют вручную / Фото Брайана Феннелла

Работа очень благодарная, особенно когда пешеходы ходят и видят, что вы делаете, и вы получаете положительные отзывы,

– говорит один из волонтеров.

Новости об их важной миссии распространились по всей стране. И теперь к ним обращаются люди из других регионов Ирландии с просьбой помочь проложить такую же тропу в их местности. Конечно, волонтеры охотно соглашаются.



За один раз добровольцы могут проложить 10 метров тропы / Фото Брайана Феннелла