Всего в проект планируется 17 объектов. Начали его реализацию в 2020 году.

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Столица общественных туалетов

В Японии, как и во многих других городах, общественный туалет имеет проблему с восприятием. Это место кажется темным, грязным, вонючим и страшным. Но сейчас в Токио архитекторы и креативные директора взялись за создание общественных туалетов, которые люди на самом деле хотят использовать. Они создали их с красивыми экстерьерами и высокотехнологичными возможностями. Основными требованиями к этим общественным пространствам является безопасность, конфиденциальность и срочность.

Одна ванная комната полностью активируется голосом и выглядит как космический корабль. Другая – имеет форму "мультяшной" грозди грибов. Обе конструкции сделали из прозрачных окон, которые становятся мутными при использовании туалета. Еще есть "Прогулка в лесу" и "Дом", простая белая коробка и немного космический куб.

Разнообразие общественных туалетов в Токио / Фото The Daily Mail

"Токийский проект туалета" создали в сотрудничестве с фондом Nippon и правительством города. Они стремились создать общественные ванные комнаты, поскольку " Туалеты – символ всемирно известной японской культуры гостеприимства".