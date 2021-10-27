Около 20 месяцев Исламская Республика Иран была закрыта из-за пандемии COVID-19. Однако сейчас приняла решение снова открыться для туристов.

Иран откроет свои границы только для вакцинированных.

Читайте также Таиланд откроет для иностранных путешественников 17 провинций: известна дата

Иран открывает свои границы для вакцинированных туристов

Иран стал страной Среднего Востока, наиболее пострадавшей от пандемии. Республика закрылась для иностранцев в марте 2020 года, за исключением медицинских и деловых поездок.

По данным таможенной администрации страны, среднее количество международных поездок в Иран и из Ирана за год до 20 марта 2021 года уменьшилось на 80%.

Так, туристический сектор Ирана зафиксировал дефицит в размере 1,2 миллиарда долларов на протяжении 2020 – 2021 годов.

Сейчас же, по совету министерства туризма, антивирусная группа страны одобрила возобновление работы над выдачей виз туристам.

Туристы, которые получили две дозы вакцины и могут предъявить сертификат об отрицательном ПЦР-тесте, проведенном в течение 96 часов, могут получить визу,

– сообщает информагентство ISNA.

Однако это не касается путешественников из стран, которые Всемирная организация здравоохранения относит к группам высокого риска COVID-19.

Кроме того, впервые за 20 месяцев Иран разрешил верующим посещать главные еженедельные молитвы в пятницу.

COVID-19 в Иране: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 27 октября 2021 года в Исламской Республике Иран выявлено 5 877 456 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 125 519 летальных;

В то же время 5 443 243 человека побороли болезнь.