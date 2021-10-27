Иран откроет свои границы только для вакцинированных.
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Иран открывает свои границы для вакцинированных туристов
Иран стал страной Среднего Востока, наиболее пострадавшей от пандемии. Республика закрылась для иностранцев в марте 2020 года, за исключением медицинских и деловых поездок.
По данным таможенной администрации страны, среднее количество международных поездок в Иран и из Ирана за год до 20 марта 2021 года уменьшилось на 80%.
Так, туристический сектор Ирана зафиксировал дефицит в размере 1,2 миллиарда долларов на протяжении 2020 – 2021 годов.
Сейчас же, по совету министерства туризма, антивирусная группа страны одобрила возобновление работы над выдачей виз туристам.
Туристы, которые получили две дозы вакцины и могут предъявить сертификат об отрицательном ПЦР-тесте, проведенном в течение 96 часов, могут получить визу,
– сообщает информагентство ISNA.
Однако это не касается путешественников из стран, которые Всемирная организация здравоохранения относит к группам высокого риска COVID-19.
Кроме того, впервые за 20 месяцев Иран разрешил верующим посещать главные еженедельные молитвы в пятницу.
COVID-19 в Иране: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 27 октября 2021 года в Исламской Республике Иран выявлено 5 877 456 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 125 519 летальных;
- В то же время 5 443 243 человека побороли болезнь.