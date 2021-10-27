Іран відкриє свої кордони тільки для вакцинованих.

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Іран відкриває свої кордони для вакцинованих туристів

Іран став країною Середнього Сходу, яка найбільше постраждала від пандемії. Республіка закрилася для іноземців у березні 2020 року, за винятком медичних та ділових поїздок.

За даними митної адміністрації країни, середня кількість міжнародних поїздок в Іран та з Ірану за рік до 20 березня 2021 року зменшилася на 80%.

Так, туристичний сектор Ірану зафіксував дефіцит у розмірі 1,2 мільярда доларів впродовж 2020 – 2021 років.

Зараз же, за порадою міністерства туризму, антивірусна група країни схвалила відновлення роботи над видачею віз туристам.

Туристи, які отримали дві дози вакцини та можуть пред'явити сертифікат про негативний ПЛР-тест, проведений протягом 96 годин, можуть отримати візу,

– повідомляє інформагентство ISNA.

Проте, це не стосується мандрівників з країн, які Всесвітня організація охорони здоров'я відносить до груп високого ризику COVID-19.

Крім того, вперше за 20 місяців, Іран дозволив вірянам відвідувати головні щотижневі молитви в п'ятницю.

Зверніть увагу! Детальніше про відкриті країни та умови в'їзду для українців – читайте на сайті консульської служби МЗС України.

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