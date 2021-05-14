Восхождение в горы путешественник совмещает со съемкой видеоблогов. Григорий Гришко рассказал, не возникало ли у него желания сдаться во время подъема, как адаптироваться в горах и что больше всего нравится во время процесса.

Интересно Активный Львов: 3 локации от известных тревел-блогеров, которые не входят в перечень экскурсий

Не возникало ли у вас желания сдаться во время подъема на вершину?

Такое желание возникает при каждом восхождении. Это страх, но который контролируется. Когда ты идешь и понимаешь, сейчас можешь куда-то сорваться, в какую-то пропасть или закрытые ледники, то всегда об этом думаешь. Этот страх всегда возникает. Но когда ты уже поднялся, спустился – он проходит, и ты уже как-то о нем забываешь. Впрочем, в горах он всегда есть. Он тебя мотивирует, постоянно держит в тонусе. Ты всегда сфокусирован на этом страхе. Ты знаешь, что в любой момент может что-то произойти, проверяешь состояние склона и маршрута, какая погода. И это помогает идти дальше и выполнять поставленные задачи.

Не трудно ли совмещать восхождение на гору и съемку видеоблога?

Очень сложно. Просто у альпиниста, когда он уходит, есть задача – нести свое тело наверх. А мне нужно остановиться, осмотреться, выбрать какой-то ракурс, подержать камеру. Поэтому у меня это всегда занимает больше времени. И во время последней моей экспедиции на Ама-Даблам с этим были проблемы. Потому что мне нужно было остановиться, отснять контент, а моему напарнику – всегда бежать вперед, он куда-то спешил. И поэтому я почти все время сам догонял его. Нужно конкретно понимать – либо у тебя восхождение, либо ты снимаешь контент. Сочетать это – очень трудно, но возможно.

Восхождение на Ама-Даблам: смотрите видео Григория Гришко

На какую самую высокую гору вы восходили?

Пока что это Ама-Даблам. Она входит в десятку самых красивых гор мира, и это техническая гора. Если по меркам альпинизма, то это гора 5Б, что означает ее сложность. Высота – 6 812 метров.

Встречались ли вы с горной болезнью?

Знамо дело. С этим встречается каждый альпинист и горный турист, который ходит на высоту. Эта болезнь очень распространена, она бывает почти у всех. Но нужно правильно акклиматизироваться. Есть система акклиматизации, и в высоких горах это особенно важно. Нужно переночевать на этой высоте, тогда ты получаешь акклиматизацию. Потом ты уже можешь идти определенными этапами: поднимаешься выше, потом спускаешься и ночуешь внизу. Такими постепенными шагами ты поднимаешься.

Есть альпийский стиль – когда ты просто идешь вверх. Альпы – это невысокие горы, которые предполагают такой маршрут, что ты идешь и идешь вверх. А гималайский стиль – там очень высокие горы. Поэтому нужно подняться, переночевать, потом еще подняться чуть выше, спуститься в низину, чтобы организм получил кислород.

Симптомы горной болезни

Горная болезнь имеет схожие симптомы с COVID-19. Сейчас в Base Camp Everest проходит экспедиция, и там не могут идентифицировать – это у человека коронавирус или горная болезнь. Уже есть случаи больных, которых отправляют в Катманду, проверяют.



Горная болезнь имеет следующие симптомы:

• температура;

• головная боль;

• рвота;

• сонливость

• слабость;

• трудно дышать.

Тебе не хватает кислорода. Ты можешь ночью проснуться и не иметь возможности сделать вдох.

Сколько раз вас спасали страховочные тросы?

С этим у меня все хорошо заканчивалось. Таких историй очень много в альпинизме. Каждый сезон есть летальные исходы, когда люди ломаются.

Но нельзя сказать, что вот сидишь и прилетит какой-то метеорит влетит в меня – и разобьет. В горах так не бывает Там обычно комплекс каких ошибок приводит к аварии или трагедии. Например, ты где-то снял каску, не замуфтовал карабин и все такое.

Поэтому нужно всегда проверять и не делать таких маленьких неточностей, которые приводят к трагедиям в горах. Нужно быть внимательным.

Что вы чувствуете, когда достигаете вершины?

Ощущения всегда очень разные. От того – зачем я сюда пришел, что я здесь делаю, почему мне так плохо, за что я заплатил такие деньги. Ведь эти экспедиции всегда недешевы, особенно на такие технические горы, как Ама-Даблам. И всегда ты идешь и задаешь себе вопрос – для чего мне это. Но потом ты все понимаешь, как только взбираешься на вершину, стоишь опьяненный от этой высоты. У тебя прилив сил, энергии, ты просто кайфуешь от жизни. Считается, что ты сделал гору, когда уже спустился в базовый лагерь. Там, наверху, ты еще ничего не сделал. Преимущественно все трагедии происходят именно на спусках, когда люди уже такие расслабленные.

В чем разница между альпинистом и скалолазом?

Альпинисты – это люди, которые преимущественно идут по снегу на высокие вершины. В принципе, разница не такая большая. Скалолазы лазают по скалам и стенам. Но есть альпинисты-скалолазы, поэтому здесь всегда все смешивается. Мне тоже надо иметь навык скалолазания, чтобы карабкаться по стенам, ведь нет одинакового рельефа. Видимо, они отличаются снаряжением и уровнем сложности проходящих маршрутов.

Советуем прочитать Поход в горы для новичков: как подготовиться

Нужно ли быть спортсменом, чтобы взбираться на гору?

Готовиться – важно, но спортсменом быть необязательно в наше время. Раньше был спортивный альпинизм, когда нужно было получать разряды, чтобы тебе дали возможность ходить в горы. Сейчас надо иметь деньги, свободное время, желание. Можно заплатить гиду, сейчас очень развит коммерческий альпинизм, и пойти вверх уже с каким-то наставником, который все подскажет и расскажет.

Нужно всегда начинать с чего-то маленького. Например, с Карпат. Ведь простых гор не бывает, все они своеобразные.

Для начала можно начать бегать, потом ты можешь попробовать ходить какие-то простые маршруты. Если ты сразу захочешь идти на Эверест, велика вероятность, что все закончится трагически.

Нужно ли вам адаптироваться по возвращении домой?

Когда ты долго был в горах, для тебя наши блага городские, к которым мы привыкли, – все, словно впервые. Например, горячая вода, машины, рестораны. Ты радуешься этим мелочам. Вот это, пожалуй, самое главное качество, которому учат горы – ценить то, что есть у нас в городе. Ведь в горах этого нет. Там даже электричества нет – ты растапливаешь снег, тебе нужно готовить, как-то себя согревать. А тут пошел в магазин, купил все необходимое.

Какой у вас профессиональный сленг?

Есть термин гри-гри – это такое спусковое устройство, чтобы страховать своего напарника. Восьмерка – это тоже устройство для спуска. Еще есть стакан. То есть там такие названия, которые более технические. Булинь – это узел.



Альпинисты взбираются на скалы с помощью снаряжения / Фото из Фейсбука Григория Гришко

Что вас больше всего раздражает в вашей деятельности?

Наверное, ничего так особо не раздражает. В принципе, каждый сам по-своему сходит с ума, есть разные люди. Есть, наверное, определенное опасение насчет новичков, которые идут перед тобой и ты понимаешь, что он только начальный альпинист – надо от них держаться как можно дальше, чтобы они не насыпали тебе на голову камни. А так, это его личное дело, просто не хочется попасть в эти спасательные работы, которые могут организовать для его поиска.

Что больше всего нравится?

Наверное, нравится сам путь. Процесс подготовки, сборы, выходы все эти. Потому что на вершине ты проводишь от 10 минут до часа. А удовольствие нужно получать от этого процесса восхождения.