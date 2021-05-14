Украинские тревел-блоггеры и ведущие реалити "У кого больше?" на Новом канале, Макс Узол и Оля Манько поделились несколькими нестандартными местами. Они особенные не только тем, что малоизвестные, но и тем, что "освежат" ваше путешествие в город Льва.

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Аэродром Цунив

Моей давней мечтой было полетать на небольшом самолетике. И вот, наконец, во время этого путешествия мы ее осуществили. Мы летали на французском одномоторном самолете, который вмещает три человека. Средняя высота его полета – 400 метров, максимальная скорость – 250 километров в час, – говорит Оля.



Аэродром Цунив / Фото: пресс-служба Нового канала

Она добавила, что ее подкупило то, что можно полетать над Подгорецким замком и над самим Львовом. 20 минут полета на таком самолете стоит 4200 гривен. Путешественница говорит, что пилот делает различные экстремальные маневры, а также дает возможность порулить самолетом.



Макс Узол и Оля Манько летают над Львовом / Фото: пресс-служба Нового канала

Роупджампинг на стадионе "Арена Львов"

Я раньше вообще не слышал, что на стадионе может быть такое развлечение, как роупджампинг. А во Львове оно еще и особое тем, что это единственный роупджампинг в мире под навесом. Цена "протестить свои нервы" – 600 гривен, – отметил Макс.

Также он поделился лайфхаком – если зарегистрироваться заранее, то развлечение обойдется в 500 гривен. По его словам, скачок осуществляются с высоты одиннадцатого этажа – 34 метра. Свободное падение длится всего секунду, но высота впечатляет.



Макс Узол попытал роупджампинг во Львове / Фото: пресс-служба Нового канала

Дом спасенных животных в парке Вознесения

В нашей подборке место не только экстриму. Мы не можем не посоветовать вам особую локацию – дом спасенных животных, что находится в парке Вознесения. Сюда попадают не только больные или раненые животные, но и те, кого спасли от браконьеров или ужасных хозяев, – поделились ведущие.

Вход на территорию – бесплатный, но можно оставить пожертвование, ведь все деньги идут на содержание животных. Здесь у вас есть возможность встретить: лисиц, бобров, волков, козлов, лошадей и различных птиц.



Дом спасенных животных во Львове / Фото: пресс-служба Нового канала

Некоторые жители надолго не задерживаются – их подлечивают, делают нужные прививки и выпускают на волю. Но есть те, которые больше никогда не смогут жить в дикой природе из-за своих травм или из-за того, что родились в неволе.

Подробнее смотрите в видео:



Удачного путешествия!