Все едут во Львов, но пропускают эти волшебные локации возле него

На Львовщине есть локации, которые остаются без внимания туризма, хотя имеют уникальную историю и атмосферу. Это Золочев с его известным замком, Зашков со столетней водяной мельницей, а также Подкамень с оборонным монастырским комплексом и легендарным Чертовым камнем.

Вадим Гринько поделился на платформе тредс подборкой атмосферных мест вблизи Львова, которые большинство туристов обычно обходят стороной. Эти локации не столь популярны среди путешественников, однако точно стоят большего внимания благодаря своей природе, пейзажам и особой атмосфере.

Какие локации Львовской области достойны внимания туристов?

Подкамень

Это небольшое село в Золочевском районе Львовщины, которое сочетает историю, легенды и необычные природные достопримечательности, рассказывает "Украина Инкогнита". Это место часто называют атмосферным и даже мистическим, ведь здесь расположен старинный монастырь, уникальная скала-останец и древнее кладбище с казацкими крестами.

Одной из главных достопримечательностей села является Доминиканский монастырь в Подкамне, первое письменное упоминание о котором датируется 1464 годом. Еще в 15 веке это была оборонительная крепость со стенами и башнями. Главным храмом монастыря стал костел Внебовзятия Пресвятой Девы Марии, который строили и достраивали в течение 17 века.

Не менее известной локацией является Чертов камень – это 16-метровая скала, из-за которой село и получило свое название. По легенде, камень сюда принес черт, который хотел уничтожить Почаевскую лавру, но выпустил его из рук. Возле скалы также расположено старинное кладбище, которое местные называют казацким.

Олесский замок

Это один из старейших замков Львовщины и одна из главных исторических достопримечательностей Западной Украины, рассказывает "Карпатиум". Крепость стоит на высоком холме уже более шести веков и за это время успела побывать оборонительной крепостью, королевской резиденцией и даже почти превратиться в руины. Замок впервые упоминается в 1327 году.

Из-за своего расположения он имел важное стратегическое значение, ведь стоял на границе Галичины и Волыни, а также у Черного пути, которым татары совершали набеги на украинские земли. За свою историю крепость неоднократно переходила от литовских князей к польским королям и магнатам.



Особенно известным Олесский замок стал благодаря польскому королю Яну III Собескому, который родился здесь в 1629 году. Именно поэтому памятник часто называют "колыбелью польских королей". В 17 веке замок приобрел вид роскошной резиденции, а позже здесь проводили масштабные реставрации. В 19 веке сооружение начало приходить в упадок, а после землетрясения и поисков сокровищ замок оказался почти в руинах.

Возрождение памятника началось только в 1970-х годах под руководством Бориса Возницкого. Впоследствии в замке открыли филиал Львовской картинной галереи, и сегодня он является одной из главных туристических локаций маршрута "Золотая подкова Львовщины".

Золочев

Это небольшой, но очень атмосферный город на Львовщине, который часто называют одним из самых уютных в регионе, рассказывает "Украина Инкогнита". Он расположен примерно в 70 километрах от Львова и привлекает туристов старинной архитектурой, узкими улочками и особым галицким колоритом. Первое письменное упоминание о городе датируется 1423 годом, а сегодня здесь проживает около 24 тысяч жителей.



Главным украшением города считают Золочевский замок – одну из самых известных достопримечательностей Львовщины и часть популярного туристического маршрута "Золотая подкова Львовщины". Крепость возвели в 17 веке, а за свою историю она пережила татарские нападения, турецкие осады и многочисленные перестройки. Именно замок стал настоящим символом Золочева и больше всего привлекает путешественников.

Кроме него, в городе можно увидеть старинный Боярский двор 15 века, Василианский монастырь, церковь Святого Николая и костел Успения Пресвятой Богородицы. Особую атмосферу Золочева создает его исторический центр с узкими улочками, старыми каменными домами, кафе и небольшими площадями. Многие здания здесь сохранились еще с 19 века, когда город активно развивался во времена Австро-Венгрии.

Раз мы уже вспомнили о Зашкове, то в эти выходные вам точно стоит туда заглянуть на экскурсию к столетней водяной мельнице. Событие состоится 16 и 17 мая, а экскурсии будет проводить директор местного музея имени Евгения Коновальца Игорь Селецкий. Посетить мельницу можно будет с 10:00 до 18:00 на улице Мармаша.

История мельницы берет начало еще в начале 20 века. Во время Первой мировой войны сооружение разрушили, однако уже в 1920-х годах ее отстроили. Среди владельцев мельницы упоминаются Изидор Зайдман и Францишек Орлович, который в 1929 – 1931 годах получил официальное разрешение на его эксплуатацию.