2 недели в полной изоляции: топ 4 самых известных инцидента на круизных кораблях
- В 2010 году круизный лайнер Carnival Splendor остался без электричества из-за пожара, что повлекло неудобства для более 4 тысяч пассажиров.
- В 2020 году лайнер Diamond Princess стал одним из первых эпицентров распространения COVID-19, что привело к карантину судна в японском порту.
Круизные лайнеры ежегодно перевозят тысячи пассажиров, но в истории морских путешествий есть несколько громких инцидентов, которые выходили далеко за пределы обычного отдыха. Например, пожары в машинных отделениях, которые оставляли суда без электричества посреди океана.
Круизные путешествия обычно ассоциируются с комфортом, отдыхом и роскошью, но иногда морские рейсы превращаются в настоящие испытания. В нашей подборке собраны самые известные случаи с круизных лайнеров, которые стали известными на весь мир из-за чрезвычайных ситуаций.
Самые громкие инциденты на круизных лайнерах в мире
Круиз без электричества
В 2010 году круизный лайнер Carnival Splendor оказался в экстренной ситуации после пожара в машинном отделении, который привел к полному обесточиванию судна. Из-за аварии на борту исчезли кондиционирование, горячая вода и часть коммуникаций, а более 4 тысяч пассажиров и членов экипажа остались без нормальных условий посреди Тихого океана, примерно в 321 километре от побережья Калифорнии.
Судно начало медленно дрейфовать, пока его не взяли на буксир при участии береговой охраны США, мексиканских служб и военных кораблей. Пассажиров в конце концов эвакуировали через Мексику, а сам лайнер доставили в порт Лонг-Бич. Компания-оператор пообещала компенсации, возмещение расходов и бесплатные будущие круизы в качестве извинения за инцидент.
- Круиз в шторме
В 2016 году круизный лайнер Anthem of the Seas попал в мощный зимний шторм у побережья США, который сопровождался ураганными ветрами более 160 километров в час и волнами до 9,5 метров. Из-за сложных погодных условий судно претерпело сильные колебания, а на борту были повреждены части интерьера, в частности общественные зоны и некоторые каюты, хотя серьезных травм среди пассажиров и экипажа не зафиксировали.
Чтобы избежать самой опасной части шторма, лайнер изменил маршрут и направился во Флориду вместо запланированных Багамских островов. После инцидента компания Royal Caribbean заявила, что судно остается пригодным к плаванию, а все пассажиры получили компенсации и скидки на будущие круизы в качестве возмещения за неудобства.
- Круиз и пандемия COVID-19
В 2020 году круизный лайнер Diamond Princess стал одним из первых крупных эпицентров распространения COVID-19 за пределами Китая. После обнаружения зараженных пассажиров судно было поставлено на карантин в порту Йокогамы в Японии, где более 3000 человек оказались фактически изолированными на борту.
Пассажирам запретили выход из кают, позволяя лишь короткие прогулки по открытым палубам, а во время передвижения требовали носить маски и соблюдать дистанцию. Карантин длился около двух недель, в течение которых количество подтвержденных случаев инфекции возросло до сотен. Часть пассажиров оставалась в более комфортных каютах с балконами, тогда как другие находились во внутренних помещениях без окон.
- "Фекальный" круиз
В 2013 году круизный лайнер Carnival Triumph оказался в кризисной ситуации после пожара в машинном отделении, которая полностью обесточила судно. На борту находилось около 4 200 человек, которые остались в море без нормального электроснабжения, кондиционирования и стабильной работы систем жизнеобеспечения.
Лайнер дрейфовал в Мексиканском заливе, пока его не решили буксировать в порт Мобил в США. Условия на борту постепенно ухудшались: возникли проблемы с водоснабжением и санитарией, появились очереди за едой, а часть туалетов перестала работать нормально.
Пассажиры сообщали о мокрых каютах, отсутствие гигиены и ночевки в коридорах или даже на палубах. Несмотря на это компания заявляла, что все пассажиры в безопасности, и организовывала их эвакуацию через автобусы, гостиницы и чартерные рейсы после прибытия судна к берегу.
Для материала использовались тексты из The Guardian, USA Today, ABC News и South China Morning Post.
Если вы планируете отдых на круизном лайнере, стоит заранее позаботиться о необходимых документах. Один из ключевых – это туристическая страховка. Без нее пассажиру могут отказать в посадке.
Также стоит знать о некоторых вещах и услугах, которые не обязательно покупать на круизах. Многие из них не являются столь необходимыми, как кажется на первый взгляд, и без них можно существенно сэкономить. Например, пакеты напитков, ведь их стоимость может достигать 69 – 103 долларов в день, а большинство туристов просто не успевают употребить напитки на такую сумму.
Частые вопросы
