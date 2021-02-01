Правительство Хорватии продолжило ограничения на въезд иностранцев в страну до 15 февраля из-за пандемии коронавируса.

Источник: фейсбук посольства Украины в Хорватии

Ранее ограничения должны были действовать до 31 января. Всего в стране 232 тысячи инфицированных. Выздоровело – 224 тысячи. За последние сутки обнаружили 336 случаев заболевания, выздоровело – 459 человек.

Читайте также: Какие страны усиливают локдаун для иностранных туристов из COVID-19 с февраля: детали

Правила въезда украинский в Хорватию

►Туристы, которые пересекают границу Хорватии из стран, где распространяется мутировавший COVID-19, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем за 48 часов.

Также иностранцы должны отсидеть карантин продолжительностью 14 дней. Если за свой счет сдать повторно ПЦР-тест после 7 дней изоляции, то этот срок можно уменьшить.

►Если вы въезжаете из личных неотложных причин – похороны, лечение – то можно без теста. Однако нужно уехать из Хорватии в течение 12 часов с момента въезда.

►Украинци, которые едут в Хорватию для осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения (Сисачко-Мославачка жупания, часть Загребской и Карловацкой жупаний), тоже могут пересечь границу без теста. Впрочем им требуется предварительное разрешение Штаба гражданской защиты Хорватии.

Каким категориям украинцев разрешен въезд в Хорватию