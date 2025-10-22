Мы не знаем точно, действительно ли существуют привидения в этих локациях, но можем заверить: жуткая атмосфера этих мест точно заставит поверить в паранормальные явления и они идеально подойдут под тематику Хэллоуина. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы узнать об этих локациях от 24 Канала со ссылкой на Interrail.

Какие страшные локации стоит посетить в этот Хэллоуин?

1. Замок Бриссак, Франция

Этот замок известен, как одно из самых жутких мест во Франции. Даже самым смелым нужна изрядная решимость, чтобы провести здесь ночь. Легенды о призраках ведут свое начало с 11 века: владелец замка якобы жестоко убил свою жену и ее любовника, и именно их призраки, по словам посетителей, до сих пор блуждают по коридорам после наступления темноты.

Страшный замок Бриссак во Франции / фото Medium

2. Повелья, Италия

Это небольшой остров неподалеку от Венеции, который обладает всеми признаками места с привидениями. Ранее он был заселен беженцами во время османских конфликтов и использовался для изоляции больных пациентов от материка. Легенды о привидениях восходят ко времени, когда в 1922 году на острове открыли психиатрическую больницу. По преданию, врач проводил медицинские процедуры на пациентах, а впоследствии покончил жизнь самоубийством после того, как якобы не смог терпеть духов, населявших остров.

Фото страшной комнаты Повельи / фото Desertedplaces

3. Шато Миранда, Бельгия

Один из самых страшных замков Европы. Построен в 1800-х годах и служил местом для психически больных пациентов с 1950 года, из-за чего получил прозвище "Château de Noisy" (Шумный замок). Во времена своего расцвета – это было величественное место, однако сегодня он заброшен: преступники разбили двери и окна, повредили полы. Хотя охранник пытается ограничить доступ, посещение этого жуткого места способно заставить мурашки пробежать по спине.

Замок Миранда / фото WhiteMAD

4. Вароша, Кипр

Блуждание по Вароше – это увлекательное знакомство с Северным Кипром. Заброшенные улицы заброшенного города-призрака замерзли во времени, так же, как и более 50 лет назад. В течение последних трех лет туристы могут бесплатно исследовать город пешком, на скутере или велосипеде, а гольф-кары доступны за небольшую плату.

Инфраструктура города не поддерживается десятилетиями, поэтому посетители должны оставаться в контролируемых общественных зонах из-за риска обрушения зданий. Самым знаковым местом в Вароше является "пляж Мараш", когда-то эпицентр солнечного отдыха на острове. Сегодня туристы могут посетить пляж, но он сохраняет жуткую атмосферу, особенно во время зимнего сезона.

Вароша, Кипр / фото BBS

Почему люди могут "видеть призраков"?

Как отмечает PsychologyToday, первое условие появления призрака в доме – это наличие человека, который верит в призраков. Наши ожидания, потребности и убеждения влияют на то, как мы интерпретируем окружающий мир. Когда информация неполная или неоднозначная, мозг пытается "заполнить пробелы", иногда создавая иллюзии паранормального.

В ситуациях неопределенности, когда мы не уверены, есть ли угроза, мы склонны ошибаться на стороне осторожности. Это естественный защитный механизм: мозг интерпретирует неизвестные звуки, тени или холодные пятна, как потенциальную опасность. Такая реакция повышает тревогу, что дополнительно укрепляет веру в паранормальное. Мозг постоянно сравнивает сенсорную информацию с нашими ожиданиями. Если человек верит в призраков, даже неоднозначные сигналы, скрип пола, холодные места и тени могут быть воспроизведены, как сверхъестественные явления.

Исследование 2013 года показало: опыт паранормального чаще всего возникает в угрожающей или неоднозначной среде. Те, кто верит в призраков, чаще объясняют обычные явления сверхъестественными силами, тогда как скептики ищут более обыденные объяснения.

Какие жуткие локации еще посетить?