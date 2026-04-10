Альтернатива популярным курортам: какой невероятный испанский город почти не имеет туристов

Из-за проблемы чрезмерного туризма, с которой сталкиваются многие популярные города Испании, все больше путешественников ищут альтернативы. Херес-де-ла-Фронтера как раз среди таких направлений, где можно отдохнуть без толп и туристического хаоса.

Несмотря на популярность Испании, некоторые направления до сих пор остаются вне массового туризма, и расположены они буквально рядом с переполненными курортами. Поэтому эксперты определили альтернативные направления для путешествий, рассказывает Express.

Какие малоизвестные направления Испании достойны внимания туристов?

Херес-де-ла-Фронтера в Андалусии часто остается в тени популярного города Севилья. Несмотря на это, город имеет не менее насыщенную атмосферу: здесь пахнет апельсиновым цветом, звучит фламенко, а историческое наследие не уступает известным туристическим центрам.

Херес также известен как центр производства хереса (белое вино), а его традиционные заведения предлагают аутентичную кухню и атмосферу без туристических наценок. Вам обязательно стоит посетить королевскую школу верховой езды – это уникальное шоу с андалузскими лошадьми, Ферия дель Кабальо – яркий фестиваль фламенко и традиций, Bodegas Tío Pepe – это известная винодельня с дегустациями хереса, и Алькасар Хереса-де-ла-Фронтера – историческая крепость с садами и атмосферой старого города.

Еще одно преимущество – это близость к побережью: всего за короткую поездку можно добраться до города Кадис, который также считают недооцененным направлением с живописными пляжами и богатой историей.

Кроме этого, в список менее туристических городов вошли Куэнка – средневековый город с уникальными пейзажами, а также Фигерас вблизи Барселоны, известный своим культурным наследием.

