Это одно из самых красивых мест во всей стране: где в мире можно прогуляться "спиной дракона"
- В Великобритании в сельской местности Пик-Дистрикт есть маршрут "спиной дракона", проходящий через холмы Хром-Хилл и Паркхаус-Хилл.
- Этот 6-километровый маршрут считается одним из самых живописных в Великобритании, но может быть сложным из-за крутых подъемов и скал.
В Великобритании есть одно место, которое напоминает кадр из фантастического фильма. Расположено оно в сельской местности Пик-Дистрикт и называется "спина дракона".
Возле живописной деревни Голлинсклаф в графстве Стаффордшир есть два холма – Хром-Хилл и Паркхаус-Хилл, – которые по форме напоминают спину спящего дракона. Кажется, что большой зверь вот-вот проснется и взлетит в небо. Об этом рассказывает Mirror.
Что известно о прогулке "спиной дракона"?
На первый взгляд, поход "спиной дракона" может показаться простым. Но на самом деле новички могут с ним не справиться. Дело в том, что местность очень холмистая – есть очень крутые подъемы и спуски, а также скалы. Местами даже опытным путешественникам может быть сложно на этом 6-километровом маршруте. Обычно туристы проходят его за 2 – 3 часа.
Хайкинг "спиной дракона" признали одним из самых живописных во всей Великобритании. Путь пролегает через полевые тропы, сельские дороги и фермы.
Обратите внимание! Подробно ознакомиться с маршрутом можно на ресурсе Lets go Peak District. Здесь рассказывают, где именно начинается маршрут и какой дорогой надо двигаться, чтобы его пройти. Начинать хайкинг туристам советуют из центра села Голлинсклаф и двигаться в северо-западном направлении вверх.
Хакийнг "спиной дракона" в Великобритании: видео
