Этот водопад появлялся только 4 раза за последние 15 лет: как такое возможно
Представьте себе водопад, который появляется лишь несколько недель в году – и увидеть его собственными глазами удается далеко не каждому.
В США снова "ожил" один из самых редких водопадов Gunlock Falls, который за последние 15 лет появлялся всего четыре раза. Расположенный в штате Юта, в парке Gunlock State Park, этот водопад возникает только при особых условиях, поэтому увидеть его настоящая удача для туристов.
Вода не течет постоянно: водопад зависит от уровня водохранилища площадью около 107,6 гектара. Когда оно переполняется после обильных дождей, вода переливается через дамбу и стремительно спадает по красным скалам. В результате возникает эффектный контраст: зеленая вода, белая пена и ярко-красные каньоны.
Несмотря на то, что за последние десятилетия водопад появлялся очень редко, последние годы стали исключением: из-за влажных зим он "оживал" в 2023, 2024 и снова в 2026 году. Обычно это явление длится всего несколько недель в конце зимы или в начале весны. В этом году потоки воды начали появляться в конце февраля и продолжают течь в марте, меняясь в течение дня.
Самый сильный поток можно увидеть во второй половине дня. Редкое природное явление уже привлекло внимание туристов: только за первые девять дней марта парк посетили около 10 тысяч человек – почти столько же, сколько за весь март прошлого года, когда водопад был сухим, рассказывает Travel Leisure.
Добраться до водопада можно пешком, примерно за 30 минут по легкой тропе. Впрочем, посетителей предупреждают: камни поблизости скользкие, а уровень воды может быстро меняться, создавая опасные течения.
Государственный парк расположен примерно в 24 километрах к северо-западу от города Сент-Джордж. Добраться сюда можно, двигаясь по улицам Bluff Street и W Sunset Boulevard до перекрестка с W Old Highway 91 (Santa Clara Drive). Далее нужно ехать по этой дороге около 11 километров, после чего повернуть направо на Gunlock Drive – парк будет справа, рассказывает Visit Utah.
Для посещения необходимо оплатить ежедневный входной билет, который можно приобрести на месте или онлайн. Также действует годовой абонемент парков штата Юта. Тем, кто планирует остаться с ночевкой, рекомендуется заранее бронировать кемпинг. Парк открыт ежедневно с 7:00 до 21:00 в течение всего года.
Что такое водопад Gunlock Falls и почему он такой редкий?
Gunlock Falls – это водопад, расположенный в штате Юта, США, который появляется только при особых условиях, когда водохранилище переполняется после обильных дождей. За последние 15 лет он появлялся всего четыре раза, что делает его настоящей редкостью для туристов.
Какие условия необходимы для появления водопада Gunlock Falls?
Водопад Gunlock Falls появляется, когда уровень водохранилища, площадью около 107,6 гектара, поднимается до такой степени, что вода переливается через дамбу и спадает по красным скалам. Это обычно происходит после обильных дождей в конце зимы или в начале весны.
Как можно добраться до водопада Gunlock Falls и что нужно знать перед посещением?
До водопада можно добраться пешком по легкой тропе примерно за 30 минут. Парк Gunlock State Park расположен в 24 километрах к северо-западу от города Сент-Джордж. Для посещения необходимо оплатить ежедневный входной билет, а также возможно приобрести годовой абонемент. Посетителей предупреждают о скользких камнях и возможных опасных течениях из-за переменного уровня воды.