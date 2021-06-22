Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Заметим, что штраф за нарушение правила достигал около 630 долларов.

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Еще одно отмененное ограничение – ношение маски на улицах. Впрочем, в помещениях и общественном транспорте до сих пор нужно придерживаться этого.

Как действовал комендантский час

Комендантский час ввели в страну с 9 ноября 2020 года, сначала – только в крупных городах. Говорилось о запрете выходить на улицу с 22:00 до 05:00.

После второго тура парламентских выборов ограничения ужесточили: комендантский час начинался в 21:00. С середины мая он действовал с 23:00 до 04:00.

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