Грузия открывает сухопутные границы: известна дата

Грузия открывает сухопутные границы для иностранных туристов с 1 июня, которые были закрыты более года из-за пандемии коронавируса.
Пересекать границу смогут люди с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не ранее 72 часов до въезда в Грузию.
Читайте также: Самые необычные музеи Украины, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни
Однако в таком случае в течение следующих трех суток после приезда нужно будет сделать еще один ПЦР-тест.
Также путешествовать смогут туристы, справку о прохождении полного курса вакцинации.
Туристам советуют приобрести медицинскую страховку, которая покроет расходы в случае заражения коронавируса.По данным СНБО, в Грузии по состоянию на 25 мая всего выявлено 339 тысяч больных на коронавирус. Умерло 4,6 тысячи человек, а выздоровела почти 321 тысяча.