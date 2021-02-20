В марте Грузия, вероятно, смягчит коронавирусные правила въезда и будет впускать украинских туристов.

Журналистам стало известно об этом из собственного источника, который близкий к правительственным кругам страны.

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В Грузии могут открыть границы для граждан Украины при условии предоставления негативного ПЦР-теста на коронавирус.

"Грузинское правительство планирует ввести отдельные правила, которые позволят въезд также нашим гражданам. Есть даже надежда, что это произойдет уже в марте", – пишет издание.

Аэропорт Тбилиси уже открыли для граждан нескольких самых безопасных стран Европейского союза, а также для всех иностранцев, вакцинированных от COVID-19, в том числе "Спутником V"

Ситуация, при которой Грузия будет пускать россиян, но не пускать украинский, будет выглядеть неправильно,

– заявил собеседник издания.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в марте прошлого года, когда ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. С лета началось восстановление регулярных полетов, но из-за ухудшения ситуации запрет был продлен.

После официального снятия ограничений, сообщения из Тбилиси рейсами МАУ будет возможным дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям, с возвращением в Киев каждую субботу и понедельникам.

МИД разработало интерактивную онлайн-карту путешествий во время пандемии COVID-19, где можно найти информацию о том, в какие страны и за соблюдение каких условиях украинцы могут въехать или проехать транзитом.