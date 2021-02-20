У березні Грузія, ймовірно, пом'якшить коронавірусні правила в’їзду та буде впускати українських туристів.

Журналістам стало відомо про це з власного джерела, яке є близьким до урядових кіл країни.

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У Грузії можуть відкрити кордони для громадян України за умови надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

"Грузинський уряд планує запровадити окремі правила, які дозволять в’їзд також нашим громадянам. Є навіть сподівання, що це станеться вже в березні", – пише видиння.

Аеропорт Тбілісі вже відкрили для громадян кількох найбезпечніших країн Європейського союзу, а також для всіх іноземців, вакцинованих від COVID-19, у тому числі "Спутником V"

Ситуація, за якої Грузія буде пускати росіян, але не пускатиме українців, виглядатиме неправильно,

– заявив співрозмовник видання.